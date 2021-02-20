المؤبد لـ 3 متهمين بقتل ابن البقلية بالدقهلية

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء الدين المرى اليوم فى القضية رقم 8771 لسنة 2020 جنايات مركز المنصورة والمقيدة برقم 1365 لسنة 2020 كلى جنوب المنصورة ببراءة متهم والمؤبد لثلاثة آخرين حيث تم اتهام كل من المرسى مصطفى المرسى 58 عاما ونجليه رضا 30 عاما ع ومحمد 33 عاما وإسلام أحمد حسنى 36 عاما بقتل كريم عادل على 15 عامًا ابن قرية البقلية التابعة لمركز المنصورة بالدقهلية أثثاء لهوه أمام منزلهم في شهر مايو من العام الماضى ببراءة المتهم الأول والمؤبد للثلاثة الآخرين.





وكانت المحكمة قد استأنفت اليوم نظر القضية حيث استمعت الى مرافعة الدفاع ومحامى أسرة المجنى عليه حيث طالب محمد حسين نيل محامى المجنى عليه بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين وهى الإعدام شنقا لأنهم قاموا بارتكاب الجريمة مع سبق الاصرار والترصد وانتظروه وقاموا بالاعتداء قاصدين قتله.





وتعود الواقعة إلى شهر مايو من العام الماضى عندما تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة المنصورة، بمصرع طالب داخل قرية البقلية وإصابة زميل له على يد جيرانهم.





وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع كريم عادل على 16 عامًا طالب بالصف الثالث الإعدادى نتيجة طعنة نافذة بالرقبة بسلاح أبيض وإصابة زميله كريم حيث تبين ان المجني عليه كان يلعب أمام منزل المتهمين بقرية البقلية مع زميله المصاب واولاد عمه وبعد مطالبة الجاني للمجني عليه وزميله بالكف عن اللعب وترك المكان نشبت مشادة بينهم وقام المتهمين بالتعدى بالضرب على المجنى عليه وزميلة، الا انه لقي مصرعه متاثرا باصابته فيما إصيب زميله بجروح قطعية وتم نقله إلى المستشفي لتلقي العلاج وبتقنين الإجراءات تم ضبطهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات التى احالتهم إلى المحاكمه الجنائية .



