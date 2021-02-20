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رئيس جامعة سوهاج عن إهانة الصعيد: نرفض هذا التصرف تجاه أي مواطن مصري.. فيديو

السبت 20/فبراير/2021 - 09:50 م
رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج
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هاني حسين
قال  الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، تعليقا على إهانة أهالي الصعيد، إننا نرفض إهانة أي مواطن في مصر.

وأضاف  أحمد عزيز في مداخلة هاتفية مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الجامعة أصدرت بيانا لرفض إهانة الصعيد في أحد المنابر الإعلامية ".

 وتابع احمد عزيز:" هناك مجهود كبير يبذل في الصعيد و السيدة  الصعيدية تعمل بجد لصالح أسرتها ودولتها في كافة القطاعات ".

ومن جانبه قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على إهانة الصعايدة، إن هناك قضايا لا تقبل الحياد، مضيفا " الزمالة والصداقة شيء، وأهلي وناسي وشرفنا شيء تاني وانا عندي دول اهم".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "ما قيل في حق الصعايدة عار ونحن لا نسامح".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "لازم العدالة تاخد مجراها وأشكر المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام على موقفه تجاه ما حدث للصعايدة".
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