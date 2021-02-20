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تعليم

عميد زراعة عين شمس يكشف عدد أيام حضور الطلاب للكلية في الترم الثاني

السبت 20/فبراير/2021 - 09:41 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن الكلية ملتزمة بالقرارات الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، اليوم، مؤكدا أنه تم الإعلان عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأشار "جلال" الي سير العملية التعليمية وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يدمج بين التعليم عن بعد والتعليم بالشكل المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس، مؤكدا أن جميع الطلاب ستحضر ما بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة كل فرقة .

وأكد عميد زراعة خلال تصريحاته لصدي البلد أن الامتحانات ستكون بنظام "البابل شيت " لطلاب جميع مستويات مرحلة البكالوريوس بالكلية (برامج العلوم الزراعية - برنامج الهندسة الزراعية - البرامج الجديدة).

وتابع الدكتور احمد  أنه تم نشر فيديو تعليمي للطلاب عن كيفية التعامل مع ورقة الإجابة  Bubble Sheet "البابل شيت" ويمكن للطلاب مشاهدة الفيديو من خلال هذا اللينك اضغط هنا .

وأشار عميد كلية زراعة " إلى أن الفيديو موجه  لطلاب جميع مستويات مرحلة البكالوريوس بالكلية (برامج العلوم الزراعية - برنامج الهندسة الزراعية - البرامج الجديدة) منوها أن الفيديو تعليمي يوضح كيفية التعامل مع ورقة الإجابة Bubble Sheet بنظام التصحيح الإلكتروني خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2020/2021 .

واستطرد انه تنفيذا لقرارات المجلس الاعلي سيوجد  في كل مبنى من مباني الامتحانات غرفة خاصة بالطلاب المشتبه فيهم مع تشديد كافة الاجراءات الاحترازية .
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