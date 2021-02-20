بعد هجوم الجمهور.. سلوى عثمان تعلق على نهاية مسلسل لؤلؤ

أكدت الفنانة سلوى عثمان، أنها تعمل في مسلسل مع أمير كرارة وأحمد السقا ومي عمر في مسلسلات خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أن الفنانة مي عمر أدت بطولة مسلسل لؤلؤ باحترافية شديدة وهي فنانة كبيرة.





وأضافت خلال مداخلة بالإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة الحدث اليوم: "الناس اتكلمت على شخصية مجدي، وإدوارد كان قايم بدور شخصية بتحب حب مش عادي لدرجة أنه يضحي بكل حاجة علشان خاطر حبه".





وقالت: "بشكر كل الناس اللي شكرت فيا ودعمتني بسبب دوري في لؤلؤ، ونهاية المسلسل جاءت مفتوحة وقد يكون هناك جزء ثان ولا أعلم هل سأشارك فيه أم لا".





تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحلقة 40 والأخيرة لمسلسل "لؤلؤ" التي عُرضت أمس الخميس على قناة ON، وشهدت نهاية المسلسل العديد من الأحداث الدرامية، التي أثارت حالة من الغضب الجماهيري بعد عرضها، ويأتي ذلك على الرغم من إشادة الجمهور بالحلقات الأولى للعمل.



