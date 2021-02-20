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تطوير العشوائيات: إنفاق قرابة الـ 30 مليارا لتطوير المناطق غير الآمنة

السبت 20/فبراير/2021 - 09:04 م
تطوير العشوائيات
تطوير العشوائيات
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أسامة علي
قال المهندس إيهاب الحنفى المنسق العام لتطوير العشوائيات،أنه جارى العمل على تنفيذ الخطة قصيرة المدى لتطوير العشوائيات، معقبا:" فيه 3 خطط، قصيرة ،ومتوسطة، وطويلة المدى".

وأضاف الحفني خلال مداخلة مع برنامج "مانشيت" المذاع عبر "أكسترا نيوز"، تقديم رانيا هاشم، أن الخطة قصيرة المدى تضم المناطق غير الآمنة، والتى تمثل 1% من إجمالي العمران.

وأشار المنسق العام لتطوير العشوائيات، إلى أن الدولة بها 375 منطقة، تم تطوير 112 منطقة، سيتم الانتهاء منها نهاية 2021.

وتابع المنسق العام لتطوير العشوائيات، مصر لن تشهد عشوائيات غير آمنة بحلول 2021، معقبا:" تم إنفاق 29 مليار ونصف حتى الآن من إجمالي 39 مليار ونصف مخصصات مالية".
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