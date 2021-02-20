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منوعات

أغلى تكريم في حياتي.. تركي آل شيخ ينشر صورة مع ولي العهد السعودي

السبت 20/فبراير/2021 - 09:08 م
ولي العهد السعودي،
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وتركي آل الشيخ
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محمد بدران

شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، متابعيه، بصورة جديدة له مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وكتب "آل الشيخ"، عبر حسابه على "إنستجرام"،: "اكرمني سيدي ومولاي وقائدي- حفظه الله- بهذه الصورة، اليوم، 20 فبراير 2021 م، التي أعتبرها أغلى تكريم لي في حياتي... حفظك الله سيدي ... الخادم 🇸🇦❤️".

وفي سياق آخر، سبق أن كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، حقيقة عودته للاستثمار في مجال الرياضة في مصر خلال الفترة المقبلة، بعدما انتشرت تقارير صحفية خلال الساعات الأخيرة عن عودته عبر شركة استادات التي تهتم بمجال الرياضة والاستثمار فيه.

وقال تركي آل الشيخ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لازلت أعيد وأكرر لا علاقة لي بالاستثمار في الرياضة في مصر من قريب او بعيد ولم أتملك أي شركة في هذا الخصوص ... وعلاقتي بالأخ سيف الوزيري العملية منتهية منذ فترة ... لا نية لي بالاستثمار الرياضي في جمهورية مصر الان ولا مستقبلًا ... ارجو تحري الدقة وعدم الالتفات للاشاعات المغرضة ... تركي آل الشيخ إذا عمل شيئا يصرح فيه ولايوجد لدي ما أخفيه ... حفظ الله مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد والمملكة العربية السعودية وكل بلادنا العربية ... تحياتي".

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