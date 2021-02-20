أغلى تكريم في حياتي.. تركي آل شيخ ينشر صورة مع ولي العهد السعودي

شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، متابعيه، بصورة جديدة له مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وكتب "آل الشيخ"، عبر حسابه على "إنستجرام"،: "اكرمني سيدي ومولاي وقائدي- حفظه الله- بهذه الصورة، اليوم، 20 فبراير 2021 م، التي أعتبرها أغلى تكريم لي في حياتي... حفظك الله سيدي ... الخادم 🇸🇦❤️".

وفي سياق آخر، سبق أن كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، حقيقة عودته للاستثمار في مجال الرياضة في مصر خلال الفترة المقبلة، بعدما انتشرت تقارير صحفية خلال الساعات الأخيرة عن عودته عبر شركة استادات التي تهتم بمجال الرياضة والاستثمار فيه.

