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رياضة

المغربي مبارك بوصوفة يقترب من الدوري الإماراتي

السبت 20/فبراير/2021 - 09:29 م
بوصوفة
بوصوفة
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إسراء أشرف
اقترب نادي شباب أهلي دبي، من التعاقد مع اللاعب المغربي مبارك بوصوفة، لاعب الجزيرة الإماراتي السابق من 2016 إلى 2018، في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم.

ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية: "سيتم قيده في فريق الكرة بدلًا من الأوزبكي عزيز جانييف، الذي انتهى موسمه مع الفريق، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة أهلي دبي والوحدة في الجولة الـ17 والماضية، لدوري الخليج العربي، التي انتهت بالتعادل 2-2.

وسيتم قيد بوصوفة وفقًا للائحة قيد وانتقالات اللاعبين، التي تسمح ضم لاعبين في صفقات حرة خلال 21 يومًا من إغلاق باب القيد.

وسبق لبوصوفة اللعب لنادي جينت البلجيكي من 2004 إلى 2006، وانتقل إلى نادي أندرلخت، وشارك معه في 195 مباراة، ومنها 140 مباراة في الدوري البلجيكي، وسجل 60 هدفًا، ومنها 51 في الدوري، وتم اختياره كأفضل لاعب في الدوري البلجيكي 3 مرات أعوام 2006 و2009 و‌2010، وفي 2011 انتقل إلى نادي آنجي الروسي، ومنه إلى لوكوموتيف موسكو، ثم عاد عام 2016 إلى غينت.

ولعب بوصوفة، لنادي الشباب السعودي عام 2019، ثم لعب للسيلية موسم 2019-2020، ويملك 70 مباراة دولية مع المنتخب المغربي من 2007 إلى 2019، وسجل 8 أهداف دولية.
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