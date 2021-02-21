مأساة عم جمال: عندى 6 أولاد ونفسي في معاش وسقف يحمينى.. فيديو

في أقصى جنوب محافظة الأقصر وداخل منزل بسيط مكون من غرفتين وصالة مبنى من الطوب اللبن، سقفه من خوص النخيل، يعيش به أسرة مكونة من 6 أفراد جميعهم تحت خط الفقر لا يجدون قوت يومهم.





أبناء. "جمال حسن خير السيد" مسن في العقد السادس من عمره مقيم بقرية نجع العرب بمركز إسنا جنوب الأقصر متزوج ولديه أربعة





يقول "جمال" إنه فقير جدا وليس لديه أي مصدر رزق ولا معاش حكومي مما اضطره إلى العمل باليومية بمبلغ قليل يسد به احتياجات أسرته.





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ويضيف "جمال: "منزلى مكون من غرفتين بسقف من خوص النخيل لا يحمي من برد الشتاء ولا حرارة الصيف والأمطار، يوجد بالمنزل مطبخ بسيط جدا به الأواني الضرورية فقط وحمام بدائي".





وأوضح "جمال" أنهم لا يأكلون اللحوم إلا في الأعياد فقط وهى عن طريق الصدقات من بعض الجمعيات الأهلية ويعيش حياة بائسة مطالبا المسئولين فى مساعدته في عمل سقف لمنزله وصرف معاش.





وتقول "هدى سالم" مسئولة جمعية بالقرية بأن أغلب سكان قرية نجع العرب فقراء لا يجدون قوت يومهم أغلبهم يعملون في صناعة خوص النخيل أو عمل المكانس أو صيد الأسماك فهم عمال باليومية فقط.





وأضافت "هدى" بأنها دائما تحاول مساعدة القرية عبر الصدقات التي تأتى عن طريق الجمعيات الكبرى مثل الأورمان ومصر الخير ورسالة ولكن أغلب منازل القرية ليس بها أسقف تحميها من البرد والأمطار و"عم جمال" أحد سكان القرية الذي ليس بمنزل سقف يحتمي به.