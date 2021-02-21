ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مأساة عم جمال: عندى 6 أولاد ونفسي في معاش وسقف يحمينى.. فيديو

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:02 ص
مأساة اسرة عم جمال
مأساة اسرة عم جمال
Advertisements
شمس يونس
في أقصى جنوب محافظة الأقصر وداخل منزل بسيط مكون من غرفتين وصالة مبنى من الطوب اللبن، سقفه من خوص النخيل، يعيش به أسرة مكونة من 6 أفراد جميعهم تحت خط الفقر لا يجدون قوت يومهم.

"جمال حسن خير السيد" مسن في العقد السادس من عمره مقيم بقرية نجع العرب بمركز إسنا جنوب الأقصر متزوج ولديه أربعة أبناء.

يقول "جمال" إنه فقير جدا وليس لديه أي مصدر رزق ولا معاش حكومي مما اضطره إلى العمل باليومية بمبلغ قليل يسد به احتياجات أسرته. 

اقرأ أيضا:
ويضيف "جمال: "منزلى مكون من غرفتين بسقف من خوص النخيل لا يحمي من برد الشتاء ولا حرارة الصيف والأمطار، يوجد بالمنزل مطبخ بسيط جدا به الأواني الضرورية فقط وحمام بدائي".

وأوضح "جمال" أنهم لا يأكلون اللحوم إلا في الأعياد فقط وهى عن طريق الصدقات من بعض الجمعيات الأهلية ويعيش حياة بائسة مطالبا المسئولين فى مساعدته في عمل سقف لمنزله وصرف معاش.

وتقول "هدى سالم" مسئولة جمعية بالقرية بأن أغلب سكان قرية نجع العرب فقراء لا يجدون قوت يومهم أغلبهم يعملون في صناعة خوص النخيل أو عمل المكانس أو صيد الأسماك فهم عمال باليومية فقط.

وأضافت "هدى" بأنها دائما تحاول مساعدة القرية عبر الصدقات التي تأتى عن طريق الجمعيات الكبرى مثل الأورمان ومصر الخير ورسالة ولكن أغلب منازل القرية ليس بها أسقف تحميها من البرد والأمطار و"عم جمال" أحد سكان القرية الذي ليس بمنزل سقف يحتمي به.
مأساة عم جمال: عندى 6 أولاد ونفسي في معاش وسقف يحمينى.. فيديو
مأساة عم جمال: عندى 6 أولاد ونفسي في معاش وسقف يحمينى.. فيديو
مأساة عم جمال: عندى 6 أولاد ونفسي في معاش وسقف يحمينى.. فيديو
مأساة عم جمال: عندى 6 أولاد ونفسي في معاش وسقف يحمينى.. فيديو
مأساة عم جمال: عندى 6 أولاد ونفسي في معاش وسقف يحمينى.. فيديو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرة البيئة: مشروع البيوجاز المنزلي يعد نموذجا مبسطا للاقتصاد الدوار والوظائف الخضراء

يعيشون تحت سقف من خوص.. مأساة أسرة الحاجة فتحية وأحفادها الثلاثة... فيديو

مفاجآت جديدة.. الأم التي قيدت ابنها في الشجرة: ربطته 25 سنة ومش بنام الليل.. فيديو

فى الركعة الأخيرة.. موظف يفارق الحياة أثناء الصلاة في المسجد

فن ورزق يحارب الفقر.. جمال صناعة الخوص في يد سيدات الأقصر..فيديو

سلم وسقف من الخشب.. معاناة عائلة في بولاق أبو العلا.. فيديو

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة| سيمبا يستفز الأهلي.. وطبيب الزمالك يفجر مفاجأة عن إصابة كابتن الفريق.. وموقف عبد الحفيظ من عقاب كهربا

سيمبا يستفز الأهلي على تويتر: سنكرر ما فعلناه من قبل

حكم من ترك صلاة واحدة متعمدا.. الإفتاء تجيب

عيب فني خطير بـ هواتف آيفون 12 يثير غضب المستخدمين

رمضان 2021.. التفاصيل الكاملة للأعمال المشاركة في موسم الدراما

ما حكم ترك صلاة الفجر عمدا أو بسبب النوم .. الإفتاء ترد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل لحوم الدجاج تنقل إنفلونزا الطيور الجديدة إلى البشر .. والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة

وقع في الفخ .. شاهد امرأة تكشف خيانة زوجها من خلال صورتين

بفستان أبيض.. حفل زفاف عجوز تجاوزت الـ90| فيديو وصور