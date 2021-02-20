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فن

عائلة أحمد داوود فى ضيافة "صاحبة السعادة".. الاثنين

السبت 20/فبراير/2021 - 09:11 م
صدى البلد
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شروق حمدى
يحل الفنان أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدى ضيوفا على برنامج صاحبة السعادة الذى تقدمة الفنانة اسعاد يونس الاثنين المقبل 11 مساء.

يذكر ان علا رشدي شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم، وأيضا في بطولة مسلسل بـ 100 وش مع نيللي كريم وآسر ياسين. 

وتدور أحداث مسلسل ونحب تاني ليه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج

وخاض أحمد داوود ، السباق الرمضاني الأخير 2020، بمسلسل "لعبة النسيان" لـ دينا الشربيني، وبجانب كل من إنجي المقدم، ورجاء الجداوي ونخبة من النجوم، وهو تأليف تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق.
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