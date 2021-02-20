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رياضة

زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد في الدوري الإسباني

السبت 20/فبراير/2021 - 09:26 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة بلد الوليد، المقرر لها مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع 24 من الدوري الإسباني.
ويأمل ريال مدريد من بوابة بلد الوليد في تقليص الفارق مع أتليتكو الذي سقط في فخ الخسارة أمام ليفانتي مساء اليوم السبت.

ويتواجد الملكي في المركز الثاني برصيد 49 نقطة خلف أتليتكو مدريد صاحب الصدارة بـ 55 نقطة.

ويدخل ريال مدريد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبوا كورتوا خط الدفاع: ميندي – فاران – ناتشو - فاسكيز خط الوسط: مودريتش – توني كروس – كاسميرو خط الهجوم:أسينسيو – ماريانو دياز – فينيسيوس جونيور

ويغيب كريم بنزيما نجم وهداف ريال مدريد عن مباراة الليلة بسبب إصابته في الكاحل.
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