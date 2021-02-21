للمرة الخامسة على التوالي .. المالية تطرح أجلي خزانة بـ16 مليار جنيه

تستمر وزارة المالية، للأسبوع الخامس على التوالي، عمليات بيع أذون خزانة لأجلي 91 و 266 يوما؛ غدا الأحد، أذون بغرض السيطرة على الفجوة التمويلية بالموازنة، بقيمة تبلغ بـ 16 مليار جنيه.
وقال تقرير أصدرته الوزارة إنه من المستهدف بيع أجل 91 يومًا بـ 4.5 مليار جنيه جنيه وأجل 266 يومًا بـ 11.5 مليار جنيه.
وتسعى وزارة المالية، للاستدانة من الجهاز المصرفي المحلي وبعض المؤسسات التمويلية الأجنبية على مدار الأسبوع الجاري بقيمة إجمالية تقدر بـ 49.25 جنيه بتراجع حجمه 4.25مليار جنيه عما تم استهدافه من تلك الأدوات التمويلية في الأسبوع السابق.
وقالت وزارة المالية، إنها اتفقت مع البنك المركزي المصري علي القيام بعمليات الاقتراض بتلك الآلية على مدار 3 عطاءات دورية ستكون اعتبارا من غدا الأحد ثم يليها طرحا الإثنين التالي له وآخرها يوم الخميس المقبل.
ومع طرح وزارة المالية اليوم الأحد لعطاءات خزانة بقيمة 16 مليار جنيه، سيتبقى لها طرحين بقيمة 33.25 مليار جنيه خلال يومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري.
وفي تصريحات صحفية سابقة لـ أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون سياسات المالية الكلية، أشار إلى أن شهية المستثمرين الأجانب لا تزال مفتوحة للاستثمار في أدوات الدين المحلي، خصوصا سندات الخزانة العامة، موضحًا أن حجم الطلبات التي يقدمها المستثمرون، يتجاوز حجم تغطيتها أكثر من 3 أضعاف القيمة المطروحة.
ورفعت وزارة المالية، حجم طرحها للسندات الخضراء التي سبق وأن طرحتها للمرة الأولى لمدة 5 سنوات؛ وذلك في بورصة لندن لتصل لـ 750 مليون دولار، بعد أن كانت 500 مليون دولار منذ أول الطرح.
وقال تقرير أصدرته الوزارة إنه من المستهدف بيع أجل 91 يومًا بـ 4.5 مليار جنيه جنيه وأجل 266 يومًا بـ 11.5 مليار جنيه.
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وتسعى وزارة المالية، للاستدانة من الجهاز المصرفي المحلي وبعض المؤسسات التمويلية الأجنبية على مدار الأسبوع الجاري بقيمة إجمالية تقدر بـ 49.25 جنيه بتراجع حجمه 4.25مليار جنيه عما تم استهدافه من تلك الأدوات التمويلية في الأسبوع السابق.
وقالت وزارة المالية، إنها اتفقت مع البنك المركزي المصري علي القيام بعمليات الاقتراض بتلك الآلية على مدار 3 عطاءات دورية ستكون اعتبارا من غدا الأحد ثم يليها طرحا الإثنين التالي له وآخرها يوم الخميس المقبل.
ومع طرح وزارة المالية اليوم الأحد لعطاءات خزانة بقيمة 16 مليار جنيه، سيتبقى لها طرحين بقيمة 33.25 مليار جنيه خلال يومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري.
وفي تصريحات صحفية سابقة لـ أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون سياسات المالية الكلية، أشار إلى أن شهية المستثمرين الأجانب لا تزال مفتوحة للاستثمار في أدوات الدين المحلي، خصوصا سندات الخزانة العامة، موضحًا أن حجم الطلبات التي يقدمها المستثمرون، يتجاوز حجم تغطيتها أكثر من 3 أضعاف القيمة المطروحة.
ورفعت وزارة المالية، حجم طرحها للسندات الخضراء التي سبق وأن طرحتها للمرة الأولى لمدة 5 سنوات؛ وذلك في بورصة لندن لتصل لـ 750 مليون دولار، بعد أن كانت 500 مليون دولار منذ أول الطرح.