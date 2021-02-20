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الديهي: الاقتصاد المصري السابع عالميا في 2030

السبت 20/فبراير/2021 - 10:29 م
الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
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حمزة شعيب
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك تقريرا لمؤسسة دولية أكد أن الاقتصاد المصري سيصبح أحد اكبر 10 اقتصاديات في العالم خلال عام 2030، معقبًا "الاقتصاد المصري مرشح ليصبح السابع عالميًا، إن شاء الله يتحقق ومفيش حاجة بعيد على ربنا". 

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن الاقتصاد الألماني يحتل حاليًا المركز الخامس عالميًا، وخلال عام 2030 سيصبح المركز العاشر ، يسبقه الاقتصاد الياباني في المركز التاسع، ثم الاقتصاد الروسي في المركز الثامن، ثم الاقتصاد المصري الذي يحتل المركز السابع عالميًا، لافتًا إلى أن التقرير استند على أن مصر ستصل لهذا المركز بصورة للعاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع ساخرًا: "بقول لفلاسفة هذا الزمان، ده مش حلم ولا طموح ليا دي حقيقة"، مشددًا على اننا أمامنا فرصة تاريخية أن ننطلق ونحقق ذاتنا وهذا لن يتحقق إلا بالقوة، والقوة لن تتحقق إلا بالاقتصاد، والاقتصاد لن يتحقق إلا بالعمل.   
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