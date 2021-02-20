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أخبار العالم

روسيا تحذر من هجوم كيميائي محتمل في سوريا

السبت 20/فبراير/2021 - 09:46 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
حذرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، من هجمات كيميائية استفزازية، على يد مسلحين في سوريا.

قال نائب مدير مركز المصالحة الروسي بين الأطراف التنازعة في سوريا، الأدميرال فياتشيسلاف سيتنيك، في إفادة صحفية، إنه وردته معلومات حول التحضير لاستفزاز جديد باستخدام مواد كيميائية من قبل جماعة هيئة تحرير الشام الإرهابية في الجزء الشمالي الشرقي لمنطقة خفض التصعيد في إدلب.

وأضاف: "يخطط المسلحون لتنفيذ هجوم كيميائي، وسيظهر على أثره ضحايا مصابين من السكان المدنيين من أجل اتهام القوات السورية الحكومية باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين".

أوضح المسؤول الروسي، أن الإرهابيين قاموا بنقل حاويات بها مواد سامة عبر عدة شاحنات إلى بلدة ترمانين، حيث من المفترض أن تكون تلك الحاويات محملة بالكلور السام.
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