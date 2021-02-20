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الديهي: الوضع في ليبيا مبشر.. وتحركات الحكومة الجديدة واعية

السبت 20/فبراير/2021 - 10:37 م
ليبيا
ليبيا
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حمزة شعيب
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الوضع في ليبيا مبشر، وتحركات رئيس الحكومة الليبية الجديدة، ورئيس المجلس الرئاسي المكلف، واعية وتهدف لجمع الأسرة الليبية في بوتقة الدولة الليبية، معقبًا "تحركاتهم امتياز حتى الآن".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن ما تم خلال الساعات الماضية يبشر أن من جاءوا عن طريق معركة جنيف، سيصلون بالأمر لمنتهاه وهو انتخابات 24 ديسمبر القادم.

ونوه، بأن رئيس الحكومة الليبية الجديدة قام بأول زيارة له لمصر والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي، وطلب دعم مصر لليبيا، وتمخض عن هذه الزيارة عودة حركة الطيران بين مصر وليبيا، ودراسة عودة السفارة المصرية في طرابلس، مشددًا على أن مصر مع الاطار الجديد الحاكم في ليبيا، وهناك مخرجات ينبأن بالواقع الجديد وهما عودة الطيران وعودة السفارة المصرية والقنصلية لطرابلس وبني غازي بليبيا.

وتابع، أن المسار في ليبيا يمثل حالة من التفاؤل الشديد خلال هذه المرحلة.
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