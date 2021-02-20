تحت عنوان "الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي".. حلقة نقاشية بإعلام القاهرة

تستضيف كلية الإعلام جامعة القاهرة حلقة نقاشية بعنوان: " الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي" وذلك ضمن فعاليات مؤتمرها العلمي السادس والعشرين المقرر عقده يومي 24 و25 مارس المقبل.





تتناول الحلقة النقاشية بحث كيفية التمتع بالأمن المعلوماتي وحماية البيانات ومكافحة المعلومات المضللة في ظل التطورات المتسارعة للإعلام الرقمي. يدير الجلسة الدكتور عادل عبد الغفار عميد كلية الإعلام جامعة النهضة والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي.





ويتحدث فيها كل من الدكتور محمد سعد عميد المعهد العالي للإعلام بأكاديمية الشروق، والدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية بالقاهرة، والدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية الإعلام بجامعة بني سويف، والدكتور عادل عبد المنعم خبير الأمن السيبراني بالاتحاد الدولي الاتصالات، والدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية، واللواء هشام صبري النائب الأسبق لمعهد تدريب الضباط بأكاديمية الشرطة، إضافة إلى المهندسين: أحمد أنس ووليد عجاج، خبراء أمن المعلومات.





اقرأ أيضا :

















يذكر أن المؤتمر المقرر عقده يومي 24-25 من مارس المقبل يُقام تحت عنوان "الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي .. مسارات للتكامل والمنافسة" ويُعقد تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وبرئاسة الأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام، وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة وسام نصر، وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ويشارك به عدد من الباحثين المصريين والعرب، كما يحضر حلقات النقاش عدد من كبار الإعلاميين وعدد من أساتذة وخبراء الإعلام العرب والأجانب.