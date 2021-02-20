ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تحت عنوان "الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي".. حلقة نقاشية بإعلام القاهرة

السبت 20/فبراير/2021 - 10:36 م
صورة توضيحية
صورة توضيحية
Advertisements
قسم التعليم
 تستضيف كلية الإعلام جامعة القاهرة حلقة نقاشية بعنوان: " الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي" وذلك ضمن فعاليات مؤتمرها العلمي السادس والعشرين المقرر عقده يومي 24 و25 مارس المقبل. 

تتناول الحلقة النقاشية بحث كيفية التمتع بالأمن المعلوماتي وحماية البيانات ومكافحة المعلومات المضللة في ظل التطورات المتسارعة للإعلام الرقمي. يدير الجلسة الدكتور عادل عبد الغفار عميد كلية الإعلام جامعة النهضة والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي.

ويتحدث فيها كل من الدكتور محمد سعد عميد المعهد العالي للإعلام بأكاديمية الشروق، والدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية بالقاهرة، والدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية الإعلام بجامعة بني سويف، والدكتور عادل عبد المنعم خبير الأمن السيبراني بالاتحاد الدولي الاتصالات، والدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية، واللواء هشام صبري النائب الأسبق لمعهد تدريب الضباط بأكاديمية الشرطة، إضافة إلى المهندسين: أحمد أنس ووليد عجاج، خبراء أمن المعلومات.

اقرأ أيضا : 




يذكر أن المؤتمر المقرر عقده يومي 24-25 من مارس المقبل يُقام تحت عنوان "الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي .. مسارات للتكامل والمنافسة" ويُعقد تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وبرئاسة الأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام، وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة وسام نصر، وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ويشارك به عدد من الباحثين المصريين والعرب، كما يحضر حلقات النقاش عدد من كبار الإعلاميين وعدد من أساتذة وخبراء الإعلام العرب والأجانب.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

في حضور نخبة اقتصادية كبيرة.. جامعة القاهرة تواصل فعاليات مؤتمرها الاقتصادي عن بعد لليوم الثالث

إعلام القاهرة تعقد مؤتمرها الـ 26 «الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي.. مسارات للتكامل والتنافس»

الجامعات والتحول الرقمي.. المؤتمر الدولي الافتراضي ينطلق بكلية إعلام القاهرة الثلاثاء المقبل

إعلام القاهرة تناقش صحافة الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى ضمن مؤتمرها الـ26

إعلام القاهرة: مناقشة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مؤتمر الكلية السادس والعشرين

ترشيحاتنا

بن سلمان يكرم الأمير عبدالرحمن الفيصل بعد فوز حصانه «مشرف» بجائزة كأس السعودية.. فيديو

الرئيس يدرك أهمية الصعيد وأهله| شاهد أحمد موسى منفعلا على الهواء: حقهم لازم يرجعلهم

وزير التعليم : مانقدرش نعلن جدول امتحانات الثانوية العامة دلوقتي .. ونتابع تطورات كورونا مع وزيرة الصحة

لإنقاذ الفريق.. جماهير ليفربول تنتظر وفاء محمد صلاح بوعده أمام إيفرتون

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات سميرة سعيد تكشف عن أنوثتها..شاهد

الغرامة والحبس 6 أشهر.. تامر أمين يواجه عقوبة سب وقذف الصعايدة

Advertisements

إلغاء تصريح مزاولة المهنة لـ تامر أمين

المستأجر يدفع 50% من قيمة الأجرة القانونية المحددة للشقة..تعديلات على قانون الإيجار القديم

وزير التعليم: لو أهالي طلاب النقل مش خايفين على ولادهم من كورونا نعمل لهم 5 امتحانات بدل واحد

بعد أزمة الصعايدة .. رانيا يوسف ترد بقوة على تامر أمين .. تفاصيل

قناة مدرستنا: تصريحات جديدة من وزير التعليم في جروب الماميز .. 8 مساء

عدو خفي يسبب الموت.. لماذا قررت السعودية منع زراعة النخيل في الحدائق والطرق؟

الغرامة والحبس 6 أشهر.. تامر أمين يواجه عقوبة سب وقذف الصعايدة

الزمالك يتصدر والمقاصة يطيح الأهلى من الوصافًة .. ترتيب الدوري المصري

وزير التعليم : مناهج 4 إبتدائي الجديدة ستبهر الجميع العام القادم

خاص | سيبوني في حالي.. حسام عاشور يكشف حقيقة رحيله عن الاتحاد السكندري

ربنا نجاه من الموت.. لميس الحديدي تكشف عن حالة زوجها عمرو أديب

دفعا مليارا و15 مليونا و700 ألف جنيه .. سليمان وراسخ يتصالحان فى بعض القضايا المنسوبة اليهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات سميرة سعيد تكشف عن أنوثتها..شاهد

أدلة جديدة .. هل فيروس كورونا يعيش على الأسطح ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزنجبيل لمدة شهر؟