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رياضة

بعد إصابته بكسر في الترقوة عملية جراحية لمعاذ أنور لاعب المصري

السبت 20/فبراير/2021 - 10:08 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
يُجري معاذ أنور لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري خلال الأيام القليلة المقبلة عملية جراحية لدى أحد أكبر جراحي الكتف بالقاهرة.

كان اللاعب قد تعرض للإصابة بهذا الكسر خلال مران الفريق أمس ليخضع اللاعب لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية التي أثبتت إصابة اللاعب ، ليقرر الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق إجراء الجراحة فورًا بعد إتمام كافة الإجراءات الإدارية اللازمة مع مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية ، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى سرعة عودة اللاعب إلى التدريبات الجماعية فور قضائه فترة النقاهة التي تعقب إجرائه للعملية الجراحية.

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