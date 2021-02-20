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منوعات

وحشني ونفسي أشوفه.. مسنة بريطانية تناشد دولتها لتسهيل سفر زوجها المصري إليها

السبت 20/فبراير/2021 - 10:57 م
صدى البلد
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أحمد شريف

كشفت جدة بريطانية، التي صدمت الجميع بزواجها من شاب مصري، يصغرها بـ40 عاما، عن حزنها؛ بسبب عدم قدرتها على زيارة حبيبها المصري، صاحب الـ36 عاما في مصر؛ بسبب الحجر المفروض في بريطانيا، إثر أزمة فيروس كورونا المستجد.


وتعرَّف الشاب المصري "محمد أحمد ابراهيم" على حبيبته المسنة البريطانية" إيريس جونز" ذات الـ81 عامًا، عندما التقيا عبر إحدى منصات التواصل الإجتماعي العام الماضي، وسرعان ما سافرت الجدة البريطانية إلى مصر لتكون مع الشاب المصري قبل زواجهما في نوفمبر 2020.


وبحسب ما ورد بصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سلطت الأضواء على علاقة الشاب المصري، بعروسه البريطانية المسنة، حين ظهرت صاحبة الثمانين عاما، عبر التليفزيون البريطاني؛ لمناقشة فرق السن بينها وبين حبيبها المصري "محمد"، وطبيعة حياتهما الحميمية.


وأعربت المسنة البريطانية، عاملة نظافة متقاعدة، عن قلقها حول اعتقادها أنها ربما لن ترى حب عمرها المتمثل في الشاب المصري مجددا، وذلك لأنه يجاهد من أجل تأمين تأشيرة الزواج؛ بسبب الروتين القانوني ببريطانيا.


و بحديث المسنة البريطانية، لصحيفة "ميرور" البريطانية، قالت إنها ليس لديها فكرة متى سيكون زوجها الشاب مصري قادرا على الانضمام والعيش معها في بريطانيا.


وشرحت العاشقة العجوز، للصحيفة، قائلة "أنا منفصلة عن الشخص الذي أحبه، وهذا الأمر في غاية الصعوبة، ليس لدي وقت كافٍ بالحياة، كان علي أن أذهب إلى حبيبي محمد 3 مرات بمصر، وأعود من دونه".


وأوضحت المسنة أيضا، خلال لقائها الصحفي، أن "السن ليس في صالحها، وأنها يمكن أن تموت غدا، وأن كل يوم تمر به، قيمته ثمينة؛ لذا تتمنى أن الجهات البريطانية تسهل عملية السفر لزوجها المصري ليعيشا معا قبل أن يصيبها أي مكروه".

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