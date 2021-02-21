مدير قضايا الاستيراد والتصدير: نتدرب لنكون فريقا واحدا عند انتقالنا للعاصمة الإدارية .. فيديو

قال محمد عبدالفتاح، مديرعام قضايا الإستيراد والتصدير، بوزارة الصناعة والتجارة، إن الإنسان بطبيعته يتطلع دائما لتعلم كل جديد، حيث أنه تم تدريبه فى الأكاديمية الوطنية لمحاربة الفساد التابعة للرقابة الإدارية على مدونة السلوك الوظيفى الذى يضم كل الأنشطة والممارسات التى يمارسها الموظف العام لتحقيق الأهداف المرجوة.





أوضح محمد عبدالفتاح ، خلال لقائه فى برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامى محمد شردى، أن السلوك الوظيفى جزء من منظومة الشفافية والنزاهة التي من خلال يستطيع الموظف معرفة ما له من حقوق وما عليه من واجبات حتى ينأى بنفسه عن مواضع الشبهات ويحقق الأهداف المرجوة من ممارسة عمله الوظيفة ، مضيفًا أن تدريبه على كيفية عمل فريق والتعامل الجيد بين الموظفين فى مختلف الفئات.

وأضاف محمد عبد عبدالفتاح ، أن الإدارة التى يعمل بها تضم 30 موظف للشئون الإدارية تقوم بفحص الضبيات وقضايا الفساد من خلال المستندات والأوراق .





وأوضح صالح الشيخ ،رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم "، أنه حتى الآن مستهدف تدريب كل ما تم وصوله من الجهات المختلفة ، موضحًا أنه بدأ الأمر بقاء مع أساتذة فى علم الاجتماع لتحديد أهم السمات التى يجب أن تتوافر فى الموظف المصري، والتى كانت أولهم الانضباط وآخرهم الرغبة فى التعلم الذاتى .