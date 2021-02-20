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فن

عبير صبري: عرض الأفلام بالسينما في ظل كورونا مش مغامرة

السبت 20/فبراير/2021 - 10:38 م
عبير صبرى
عبير صبرى
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أحمد إبراهيم
قالت الفنانة عبير صبرى إننى أرى أن ما يعرض فى السينما حاليا لا يعد مغامرة على الرغم من الظروف التى تعانى من البلاد فى الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. 
وأضافت عبير صبرى فى تصريح لـ "صدى البلد" : أرى أن فيلم "آل هارون" يحصل على نصيبه بشكل جيد فى السينما، وكانت هناك تجربة لي منذ فترة قصيرة في السينما، وهو فيلم "زنزانة 7"، مع احمد زاهر ونضال الشافعى وحقق الفيلم ايرادات جيدة فى اطار المسموح به من سعة دور العرض وبالتالى حصل على فرصة جيدة. 

ومن ناحية اخرى اوضحت عبير صبرى: إن المرحلة الحالية لا تسمح للممثل ان يختار وجهته سواء كان فى السينما او الدراما او المسرح ولكن أرى أنه على الممثل ان يختار من المعروض عليه والمناسب له ولتاريخه الفنى. 

وأشارت عبير صبرى : عن نفسى أرى أن القاعدة الأساسية أن أختار العمل الجيد والذى يضيف إلى رصيدى الفنى خاصة فى ظل الظروف التى تحكم السوق الفنية وخاصة الشللية التى تسيطر بشكل كبير على الساحة الفنية وأرى أن أكبر داعم للممثل فى ظل هذه الظروف هى الموهبة التى يمتلكها.    
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