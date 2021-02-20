محافظ كفر الشيخ يناقش خطة رصف الطرق مع النواب .. صور

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، خطة رصف الطرق والشوارع بمدن المحافظة للخطة الاستثمارية لـ 2021-2022م.





استعرض محافظ كفر الشيخ، خارطة التغيرات المكانية لرصف الطرق التي تخدم كثافات سكانية أعلى ، وتؤدي إلى وحدات خدمية للإستفادة المثلى من رصف تلك الطرق ، وتكون الأولوية باستهداف رصف الطرق التي تربط القرى بالطرق الرئيسية.





كما استعرض خطة الطرق المقترحة، بالإضافة الأولية للطرق التي تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية بها من مياه شرب، وصرف صحي، وتليفونات، وكهرباء، بالإضافة لرصف الطرق الضيقة بالانترلوك، مطالبًا أعضاء مجلس النواب بتقديم مقترحاتهم الخاصة برصف الطرق لدراستها.





واستعرض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مشكلات دوائرهم، خلال الاجتماع، وما يخص كل قطاع من القطاعات الخدمية ، وتم الاتفاق على عقد اجتماع مع نواب كل دائرة على حدة لمناقشة المشكلات الخاصة بدوائرهم بحضور وكلاء الوزارات ورؤساء مجالس المدن.





جاء ذلك خلال لقاء محافظ كفر الشيخ، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافى ، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي السكرتير المساعد، ومحمد رأفت، معاون المحافظ للمشروعات ، وإسلام طه ، معاون المحافظ للاستثمار،وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن.