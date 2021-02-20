أول تعليق مع يورجن كلوب عقب خسارة ليفربول من إيفرتون

حقق فريق إيفرتون فوزا مهما بهدفين دون رد، على مضيفه ليفربول، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".









وأردف: "لم نلعب بشكل نكون فيه راضين عن الأداء ولكن الفرص التي صنعناها ضد دفاع قوي مثل إيفرتون كانت مذهلة، كان علينا الدفاع بشكل أقوى بالهدف الأول. سبب تراجع الفريق؟ لا أعرف. شيء لا يمكنني شرحه".





وأضاف: "السيطرة على المباريات ثم استقبال الأهداف أصبح قصة مألوفة، سيطرنا على إيفرتون عندما كانت لديه الكرة، ارتكبنا خطأ وتمت معاقبتنا بينما ارتكب إيفرتون 10 أخطاء لكن لم نُعاقبهم".





وتجمد رصيد ليفربول في المركز السادس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 40 نقطة، متساويا مع إيفرتون الذي يحتل المركز السابع.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "لقد سجلوا هدفين ولم نسجل لذلك خسرنا، مازلت أعتقد أننا خلقنا فرص كافية لكن لم نستغلها، لم نكن حاسمين اليوم".