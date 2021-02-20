محمد فاضل: استرددنا الدولة فى 30 يونيو .. وأصبح لدينا دولة متكاملة

قال المخرج الكبير محمد فاضل، إن أول الأشياء التي أهتم بها فى أي عمل هو أن يكون له رسالة، مشيرا إلى أن فى الفترة من بعد 2005 بدأت الدراما تأثيرها ورسالتها تقل، وبدءا من 2011 حدثت ربكة كبيرة بطبيعة ما حدث من فوضى، لكن استردينا البلد فى 30 يونيو 2013 وأصبح لدينا دولة متكاملة.





وأضاف فاضل خلال لقاءه مع الإعلامي مصطفي المنشاوي فى برنامج ابن مصر، الذى يذاع على شاشة فضائية المحور، أن الفوضى التى أصابت نواحي كثيرة فى الدولة جعلتها تنشغل فى استرداد الأمن أولا والاقتصاد، وحل المشكلات التي واجهت البلد، والتعمير وتصليح علاقاتنا بالدول الأخري، خاصة ما شهدناه من هجوم بعد 30 يونيو.

وتابع: "فى خضم هذه الإنشغالات وقعت الثقافة والإعلام، وكل ما له علاقة بالتنمية البشرية ".