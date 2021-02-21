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فن

دينا الشربيني تنتهي من تصوير 50% من مسلسل قصر النيل

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:13 ص
دينا الشربينى
دينا الشربينى
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أحمد إبراهيم
تواصل دينا الشربيني تصوير مشاهد مسلسلها  الرمضاني  الجديد "قصر النيل" وانتهت حاليا من تصوير نسبة خمسين بالمائة من المسلسل، منها معظم مشاهدها الخارجية. 

وتدخل دينا غدا ديكورها لتصوير باقي المشاهد.

" قصر النيل" من تأليف محمد سليمان عبد الملك للمنتج محمد مشيش وإحدى شركات الإنتاج. 

العمل بطولة النجمة دينا الشربيني في تعاون جديد بينها وبين المنتج محمد مشيش بعد جراند اوتيل وزي الشمس ولعبة النسيان.وهي البطولة الرمضانية المطلقة الرابعة لها على التوالي في رمضان.

ويشارك دينا بطولة العمل كل من النجوم ريهام عبد الغفور في تعاون جديد بعد النجاح الكبير ل "زي الشمس" وأحمد مجدي والفنان الكبير صلاح عبد الله وصبري فواز ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي وسامي مغاوري ونبيل عيسى.

وتدور أحداث العمل في ستينات القرن الماضي في إطار من الإثارة والتشويق من خلال جريمة كبيرة  مراحل حل لغزها.

المسلسل تم بناء ديكور خاص له خصوصا أنه يدور في مرحلة زمنية مر عليها ما يقرب من 60  عاما واستعان مدير تصوير العمل هيثم الحسيني بالعديد من الوسائل التقنية التي تجعل الصورة تنتمي لزمن الأحداث.
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