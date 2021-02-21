حبس تاجر مخدرات لحيازته 11 كيلو حشيش وهيروين بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس تاجر مخدرات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 11 كيلو حشيش وهيروين قبل ترويجها على عملائه بالقاهرة.





أمرت جهات التحقيق بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها واعداد وتقرير مفصل بخواصها.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل للوقوف على حقيقتها.





وكانت قد واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة،حيث تمكنوا من ضبط ١١ كيلو حشيش وهيروين بحوزة تاجر مخدرات قبل ترويجها بالقاهرة .





وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالإشتراك مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن القاهرة نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة البساتين مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى ، أمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة أسفل مسكنه بدائرة قسم شرطة البساتين .





وبتفتيشه عثر بحوزته علي عدد ٩٠ طربة لمخدر الحشيش وزنت ١٠ كيلو جرام و٣ إسطوانة وكيلو هيروين وكمية لمخدر الهيدرو "المادة المؤثرة لمخدر البانجو معدلة وراثيًا " وزنت ٦٠ جرام ومبلغ مالى وميزان حساس.





وبمواجهته، اعترف بنشاطه الإجرامى ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ٨٠٠ ألف جنيه تقريبًا ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



