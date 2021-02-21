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محافظات

ضعف مياه الشرب في 7 قرى بمدينة بني مزار لمدة 72 ساعة

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:09 ص
ضعف مياه الشرب
ضعف مياه الشرب
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ايمن رياض
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا ضعف المياه عن مدينة بني مزار لأعمال الصيانة والتطهير بالمحطة المرشحة الجديدة لمدة 72 ساعة.

أعلنت الشركة في بيان لها، أنه سيتم ضعف المياه عن مدينة "بني مزار" والقرى المجاورة، بسبب وجود أعمال صيانة وتطهير للبيارة المتعكرة بالمحطة الجديدة المرشحة. 

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واكدت ان الضعف يبدأ اليوم  الأحد وحتي يوم الثلاثاء القادم، من الساعة العاشرة صباحا وحتي الرابعة مساءا في قري " القيس وابشاق وطمبو وابو جرج ونزلة عمرو والمودة ونزلة جلف". 

وشدد البيان على التنبيه على المواطنين لاتخاذ اللازم أثناء فترة انقطاع المياه عن المدينه والقرى السابق ذكرها 


وفي سياق متصل قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مجلس إدارة الشركه، إنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية وتكليفات كلا من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بضرورة إنجاز التحول الرقمى فإنه تم عمل خطة بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي و شركة المنيا  ومشروع الحلول المتكاملة للمياه (IWSSTA)   الممول من الوكالة الامريكية للتنمية للمحافظة على موارد الشركات وتحقيق الاستدامة المالية لشركات المياه.  


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