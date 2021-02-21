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برلمان

برلمانية عن المسيئين للصعيد: نسوا من شيد السد العالي ووقف ضد الاستعمار

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:03 ص
النائب رحاب عبد الرحيم
النائب رحاب عبد الرحيم الغول
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معتز الخصوصى
أكدت رحاب عبدالرحيم الغول، عضو مجلس النواب، أن المرأة الصعيدية، هي من أنجبت أعظم الرجال.. فعلي سبيل المثال لا الحصر نجد أن الصعيد الذي أخرج جمال عبدالناصر ومكرم عبيد وهدي شعراوي وعباس العقاد وطه حسين.

وأضافت عضو مجلس النواب، ان الصعيد يعني الشهامة والمروءة والجدعنة والكرم والمثابرة، الصعيد هو البساطة في ثوب العراقة تاريخنا وماضينا مع الدوله يزكينا.

وأكدت أن تامر أمين لم يكن فقط من أساء إلي الصعيد، لكن أغلب الأعمال الدرامية تصور الصعيد علي أنه متخلف وان الثأر هو عنوان لنا؛ ونسوا من شيد وبني السد العالي وقناطر نجع حمادي، ناهيك عن وقوفهم ضد الاستعمار.
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