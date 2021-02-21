برلمانية عن المسيئين للصعيد: نسوا من شيد السد العالي ووقف ضد الاستعمار

أكدت رحاب عبدالرحيم الغول، عضو مجلس النواب، أن المرأة الصعيدية، هي من أنجبت أعظم الرجال.. فعلي سبيل المثال لا الحصر نجد أن الصعيد الذي أخرج جمال عبدالناصر ومكرم عبيد وهدي شعراوي وعباس العقاد وطه حسين.





وأضافت عضو مجلس النواب، ان الصعيد يعني الشهامة والمروءة والجدعنة والكرم والمثابرة، الصعيد هو البساطة في ثوب العراقة تاريخنا وماضينا مع الدوله يزكينا.



