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رياضة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة ريال مدريد وبلد الوليد

السبت 20/فبراير/2021 - 11:10 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
انتهى شوط المباراة الأول من مواجهة ريال مدريد وبلد الوليد بالتعادل السلبي، في المواجهة المقامة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع 24 من الدوري الإسباني.

ولم يستطع لاعبو ريال مدريد ترجمة محاولاتهم لأهداف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ويلعب الملكي في المركز الثاني وبرصيده 49 نقطة خلف أتليتكو مدريد صاحب الصدارة بـ 55 نقطة.

ويدخل ريال مدريد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبوا كورتوا خط الدفاع: ميندي – فاران – ناتشو - فاسكيز خط الوسط: مودريتش – توني كروس – كاسميرو خط الهجوم:أسينسيو – ماريانو دياز – فينيسيوس جونيور ويغيب كريم بنزيما نجم وهداف ريال مدريد عن مباراة الليلة بسبب إصابته في الكاحل.
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