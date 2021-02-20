ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أمير رمسيس يعلن تعافيه من كورونا

السبت 20/فبراير/2021 - 11:12 م
امير رمسيس
امير رمسيس
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشر المخرج أمير رمسيس تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيها عن سلبية مسحة فيروس كورونا المستجد. 
وقال أمير: "نتيجة تحليل اليوم سلبية.. نحن الغاليين لا نخشى الكورونا ولا جيوش قيصر.. نخشى فقط أن تسقط السماء على رؤوسنا". 

وكان أعلن المخرج أمير رمسيس عن إصابته بفيروس كورونا، لافتا إلى أن يتلقى بروتوكول العلاج اللازم للتعافي سريعا، وقال أمير رمسيس- عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك): "إيجابي كورونا.. أرجو من كل من قابلني خلال الأسبوع اتخاذ الاحتياطات". 

وكانت آخر أعمال المخرج أمير رمسيس فيلم حظر (حظر تجول) بطولة إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثي، وكامل الباشا، وتم عرض الفيلم ضمن المسابقة الدولية في الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.    
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أمير رمسيس يكشف لـ "صدى البلد" موعد طرح حظر تجول

بعد مشاركته في حظر تجول .. كامل الباشا يكشف أسباب تأخر دخوله عالم الفن

24 شاشة بالقاهرة والجيزة.. انطلاق عرض فيلم حظر تجول.. غدا

حظر تجول يحقق إيرادات بلغت 28 ألف جنيه فى يوم

إلهام شاهين: فخورة بالعمل مع الممثل كامل الباشا في حظر تجول

اليوم.. العرض الأول لفيلم حظر تجول على Osn

ترشيحاتنا

نقيب الإعلاميين: تامر أمين ممنوع من الظهور.. ويعود في هذه الحالة

المستأجر يدفع 50% من قيمة الأجرة القانونية المحددة للشقة..تعديلات على قانون الإيجار القديم

ربنا نجاه من الموت.. لميس الحديدي تكشف عن حالة زوجها عمرو أديب

فليذهب الإخوان للجحيم.. يوسف الحسيني: عمرو أديب بخير

الزمالك يتصدر والمقاصة يطيح الأهلى من الوصافًة .. ترتيب الدوري المصري

كورونا ولا إيه.. حالة مرضية تصيب يوسف الحسيني على الهواء ويخرج لفاصل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون زيادة الوزن .. 3 وجبات يمكن تناولها في منتصف الليل

البنجر الأحمر والطماطم.. 10 أطعمة تقضى على الاكتئاب

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات سميرة سعيد تكشف عن أنوثتها..شاهد