ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد فاضل مخرج فيلم ناصر 56 يشرح فكرته وكواليس العمل

السبت 20/فبراير/2021 - 11:05 م
المخرج محمد فاضل
المخرج محمد فاضل
Advertisements
ندى رأفت
قال المخرج الكبير محمد فاضل، إن فيلم ناصر 56 كان مقررا أن يكون برنامجا دراميا تليفزيونيا، ولم أكن أنا مخرجه، مضيفا:" البرنامج كان مقرر أن يتناول يوم فى حياة شخصية ما كل يوم، ويقوم بتقديمها أحمد زكي. 

 وأضاف فاضل خلال لقاءه مع الإعلامي مصطفي المنشاوي فى برنامج ابن مصر الذى يذاع على شاشة فضائية المحور، أنه كان من ضمن الحلقات حلقة عن تأميم قناة السويس ويوم فى حياة جمال عبد الناصر، فطلبوا مني إخراج تلك الحلقة بعد إعتذار الزميل هاني لاشين لسبب ما، ووجدت الحلقة فيديو 45 دقيقة. 

 وأشار إلى أنني طلبت منهم عمل فيلم تليفزيوني سينمائي عن عبد الناصر بدلا من ذلك، حتي أن السيناريو كتب 3 مرات، لافتا إلى أن الأمر شهد كثيرمن العراقيل حتي الإنتهاء منه.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أروى جودة في ضيافة صدى البلد.. اليوم

أروى جودة تتحدث عن كواليس آخر أعمالها الفنية في ندوة صدى البلد.. صور

حمدي متولي يكتب: حكايات تليفزيونجي (3).. ماسبيرو الكيان الكبير

هادي الجيار في حوار سابق لـ صدى البلد.. رأيه في محمد رمضان وماذا قال عن عادل إمام

أخبار الدراما | محمد رمضان يواصل تصوير مسلسل موسى.. وهنا الزاهد تعيش قصة حب مع "النمر"

مخرج فيلم السرب: صورنا الحادث الحقيقي بأسلوب سينمائي .. فيديو

ترشيحاتنا

عقوبة الإعلامي الجريء.. مستجدات أزمة تامر أمين بسبب الصعايدة

الحضري في نادي الذيد الإماراتي

الزمالك يتصدر والمقاصة يطيح الأهلى من الوصافًة .. ترتيب الدوري المصري

ربنا نجاه من الموت.. لميس الحديدي تكشف عن حالة زوجها عمرو أديب

حاولت الانتحار.. إليسار تكشف سر عدم زواجها

أول تعليق مع يورجن كلوب عقب خسارة ليفربول من إيفرتون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون زيادة الوزن .. 3 وجبات يمكن تناولها في منتصف الليل

البنجر الأحمر والطماطم.. 10 أطعمة تقضى على الاكتئاب

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات سميرة سعيد تكشف عن أنوثتها..شاهد