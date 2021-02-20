محمد فاضل مخرج فيلم ناصر 56 يشرح فكرته وكواليس العمل

قال المخرج الكبير محمد فاضل، إن فيلم ناصر 56 كان مقررا أن يكون برنامجا دراميا تليفزيونيا، ولم أكن أنا مخرجه، مضيفا:" البرنامج كان مقرر أن يتناول يوم فى حياة شخصية ما كل يوم، ويقوم بتقديمها أحمد زكي.





وأضاف فاضل خلال لقاءه مع الإعلامي مصطفي المنشاوي فى برنامج ابن مصر الذى يذاع على شاشة فضائية المحور، أنه كان من ضمن الحلقات حلقة عن تأميم قناة السويس ويوم فى حياة جمال عبد الناصر، فطلبوا مني إخراج تلك الحلقة بعد إعتذار الزميل هاني لاشين لسبب ما، ووجدت الحلقة فيديو 45 دقيقة.



