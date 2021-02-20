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التعليم العالي: الطالب الذكي مش هيقدم اعتذار عن الامتحانات

السبت 20/فبراير/2021 - 11:30 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الطلاب الذين ثبت إصابتهم بفيروس كورونا، سيحصلون على تقديرهم الكامل وقت إعادة الامتحان.

وأكد خلال برنامج التاسعة، المذاع على الفضائية الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن الامتحان هو فرصة لتقييم الطلبة.

وأضاف "عبد الغفار"، في اتصال هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على الفضائية الأولي ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، وردد:" الطالب الذكي مش هيقدم اعتذار طالما أن ليس لديه أي أعذار طبية، لأنه مش هيكون عايز يعطل نفسه".

وتابع "من تقدموا باعتذار؛ هيتعملهم امتحان آخر، ولكن من ليس لديه مانع طبي، فرصته ستكون جيدة للمشاركة في الامتحان الحالي، وبعدها يبدأ طريقه في العمل ورسم مستقبله".
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