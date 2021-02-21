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توك شو

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: فتيات الصعيد لا يتم شحنهن.. تامر أمين: مكنش قصدي.. وآخر التطورات الصحية لـ عمرو أديب

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:13 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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هاني حسين
تناولت برامج التوك شو، أمس السبت، العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:

قال الإعلامي أحمد موسى، يجب أن تكون منطقة القلعة مزارا تاريخيا للمصريين والأجانب.

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الوزارة بدأت في تطبيق نظام التعليم الهجين، وذلك بداية من العام الدراسي الحالي، حيث تم تقسيم المحاضرات مابين الحضور الفعلي والأون لاين، منوها بأن الحد الاقصي لحضور الطلاب في الكليات النظرية هو يومين فقط.

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الصعيد أنجب عددا كبيرا من العلماء والخبراء والمبدعين، مضيفا:" عبد الرحمن الأبنودي ورفاعة الطهطاوي منين؟".

كشفت الإعلإمية لميس الحديدي، عن حالة زوجها الإعلامي عمرو أديب، قائلة: هو الآن بدأ في مرحلة التعافي، متابعة: هو أحسن بشكل عام.. وربنا نجاه من الموت بأعجوبة.

قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إنه تم فتح تحقيق عاجل مع الإعلامي تامر أمين؛ بسبب تصريحات "الصعيد"، مشيرا إلى أن التحقيق معه استمر 3 ساعات، وتمت خلاله مواجهته بكل المخالفات المرتكبة منه، وأقر بالمخالفة.

قال العالم المصري الدكتور فاروق الباز، إن العالم حتى الآن لا يعلم كيف سيتحرك في ظل فيروس كورونا، معقبا: "الجميع في دول العالم حتى الآن لا تعرف تتحرك بسبب فيروس كورونا".

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن محمد البرادعي يكتب لـ "الجزيرة مباشر" مقال بعنوان "هل حانت لحظة التغيير في العالم العربي".

قال  جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، تعليقا على تعديلات قانون الشهر العقاري الخاصة بتسجيل العقارات، إن كل من لديه عقد بيع ابتدائي، أو حكم صحة توقيع لأي وحدة سكنية؛ يبادر بالتوجه إلى المحاكم، لتسجيل هذا العقد.

قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنه من المقرر بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء.
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