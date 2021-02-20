لرفع الوعي بالتغذية السليمه.. تنظيم 12 معسكرا بمشروع "صحة وخير" بالمنيا.. صور

نظمت هيئة كير الدولية في مصر 12 معسكرا رياضيا ترفيهيا للأمهات وأبنائهم من تلاميذ المدارس ضمن أنشطة مشروع "صحة وخير ولادنا" بمركز ابوقرقاص جنوب المنيا ، بتمويل من مؤسسة موندليز الدولية بهدف رفع الوعي بالتغذية والعادات الصحية بين الأطفال وأولياء أمورهم في محافظات الصعيد ومساعدتهم على تبني أسلوب حياة أكثر صحة.





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ضمت المعسكرات تلاميذ مدارس جويد وعبد الرحمن إسماعيل باتليدم والحرية للبنات بزاوية حاتم ومنشية زعفرانة.





واقيمت المعسكرات بملاعب خاصة مفتوحة داخل المجتمعات المستهدفة حيث روعي فيها اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .





وبدأ المعسكر بتطهير الأيدي وتوزيع كمامات للمشاركين قبل تنفيذ المعسكرات وتوعية أولياء الأمور عن أهمية الالتزام بهذه الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتم تقسيم أولياء الأمور الي 4 مجموعات كل مجموعة 10 أولياء أمور واولادهم وتم اختيار العاب سهلة وقابلة للتطبيق بين أولياء الأمور والتلاميذ (صيد الأغذية المفيدة – البولنج – والكرة الطائرة - نط الحبل من خلال التلاميذ في صورة مسابقات وبعدها تم توزيع كتاب التغذية ونط الحبل وحوافز اخري علي الفرق الفائز بالمعسكر





وفي نهاية المعسكر تم توزيع كرتونة بها مكونات غذائية صحية وأغلبها بروتين نباتي كبديل للبروتين الحيواني وبعض الأغذية كبدائل للسكر مثل دبس الرمان ودبس التمر وعسل أسود وكيس كمامات مصنوعة من القماش يعاد استخدامها مرة اخري بعد غسلها.





استهدفت المعسكرات أكثر من 500 شخص من أولياء الأمور وأكثر من 500 من التلاميذ بالمراحل المختلفة بالمدارس التي يعمل بها المشروع.





حضر المعسكرات موجة عام الاقتصاد المنزلي وموجة عام التربية الرياضية ومسئول المشاركة المجتمعية بأداة ابوقرقاص ومديري المدارس والمعلمين بالمدارس المختلفة المشاركة في المشروع.



