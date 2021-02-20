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رياضة

ميدو حزين: عمرو جمال يملك عرضا رسميا خليجيا وهذا موقفه من التعاقد مع الزمالك

السبت 20/فبراير/2021 - 11:37 م
عمرو جمال
عمرو جمال
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عمرو ابوبكر
كشف ميدو حزين وكيل اللاعب عمرو جمال عن حقيقة استقباله عروضا خليجية، وامكانية عودة الغزال للأهلي أو توقيعه للزمالك.

وقال حزين خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورتس 2، إن عمرو جمال شرف له العودة للنادي الاهلي، وهو جدير بذلك في أي وقت فهو يتمتع بفورمة مميزة خلال فترته الأخيرة.

وأضاف، الزمالك ناد كبير وله اسم في العالم العربي، وعمرو لاعب محترف ويتعامل دائماََ باحترافية ونسعى دائماََ لما هو أفضل له. 

وأشار حزين الى أن، يوجد عرض رسمي مقدم من أحد الاندية الخليجية، وتم عقد جلسة خلال الاسبوع الماضي، ولكن لم نحدد حتى الآن. 

وأكمل: التعاقد مع عمرو سيتم عن طريق النادي الأهلي فأظن أنه لن يرغب في الخروج من القلعة الحمراء الي احد اندية الدوري المصري. 
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