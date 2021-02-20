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رياضة

نادر شوقي يهنئ عماد متعب بعيد ميلاده: كل سنة وأنت طيب يا أبو البنات

السبت 20/فبراير/2021 - 11:46 م
عماد متعب
عماد متعب
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محمد بدران
حرص نادر شوقي وكيل اللاعبين، علي تهنئة عماد متعب، نجم فريق الكرة بالأهلي السابق بمناسبة عيد ميلاده اليوم.

ونشر نادر شوقي صورة عبر حسابه علي موقع "تويتر" وعلق قائلًا "‏‏‏عماد يا متعب... كل سنة وانت طيب يا ابو البنات".

ويحتفل عماد متعب، مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بعيد ميلاده الـ 38، ووُلد القناص في 20 فبراير عام 1983 بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

بدأ عماد متعب مسيرته الكروية في فريق مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية ، ولعب في صفوفه حتى سن 12 عاما، قبل أن ينضم إلى النادي الأهلي وهو في سن الـ 13 عاماً.

وخاض عماد متعب 320 مباراة بقميص النادي الأهلي سجل خلالهما 120 هدفا، وتوج مع الفريق بالدوري الممتاز 11 مرة، وكأس مصر 3 مرات، والسوبر المصري 6 مرات، والسوبر الأفريقي 3 مرات، والكونفدرالية مرة واحدة، كما توّج مع منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية 3 مرات.

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