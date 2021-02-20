كاسيميرو يضع ريال مدريد في المقدمة أمام بلد الوليد بـ الليجا





ولم يستطع لاعبو ريال مدريد ترجمة محاولاتهم لأهداف، في الشوط الأول من المواجهة.





ومن ضربة رأسية استطاع كاسيميرو تسجيل الهدف الأول للريال عند الدقيقة 65، بعدما ارتقى فوق الجميع وحول الكرة برأسه تجاه مرمى بلد الوليد.





ويلعب الملكي في المركز الثاني وبرصيده 49 نقطة خلف أتليتكو مدريد صاحب الصدارة بـ 55 نقطة.





ودخل ريال مدريد بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: تيبوا كورتوا خط الدفاع: ميندي – فاران – ناتشو - فاسكيز خط الوسط: مودريتش – توني كروس – كاسميرو خط الهجوم:أسينسيو – ماريانو دياز – فينيسيوس جونيور





ويغيب كريم بنزيما نجم وهداف ريال مدريد عن مباراة الليلة بسبب إصابته في الكاحل.

تقدم البرازيلي كاسيميرو لريال مدريد، بهدف أمام بلد الوليد في المواجهة المقامة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع 24 من الدوري الإسباني.