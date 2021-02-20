نشرة أخبار العالم: الكويت تمدد حظر دخول الأجانب حتى إشعار آخر.. ورغد صدام حسين تشكر دولة عربية على حمايتها

شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:









منذ انتشار فيروس كورونا في أنحاء العالم، تحورت تركيبته عدة مرات وظهرت سلالات جديدة منه أكثر أو أقل خطورة من السلالة الأصلية التي بدأت الانتشار أواخر عام 2019.





ونقلت قناة "يورونيوز" عن خبراء إعلانهم وجود سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا اكتُشفت في فنلندا، يوم الخميس الماضي، يصعب اكتشافها من الاختبارات، وربما تنتشر من دون أن يتمّ التعرّف عليها.









أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، منع دخول المسافرين غير الكويتيين إلى البلاد حتى إشعار آخر، وذلك ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19".





وقال الطيران المدني الكويتي في بيان مقتضب "بناء على تعليمات السلطات الصحية تقرر تمديد العمل بقرار منع دخول الركاب غير الكويتيين لدولة الكويت حتى اشعر آخر".









قالت رغد صدام حسين، ابنة الزعيم العراقي الراحل، صدام حسين، إن الأردن احتضنها طوال السنوات الماضية، وكان له مواقف كبيرة معها.





وأضافت رغد صدام حسين، في مقابلتها مع قناة "العربية"، أن الانتربول طالب بتسليمها أكثر من مرة؛ فكان رد الأردن، أن "رغد في ضيافة الملك"، وأنهم يعرفون كل شيء عنها.









وصل مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافييل جروسي إلى العاصمة الإيرانية طهران، لبحث أزمة تفتيش المنشآت النووية.





وفي وقت سابق قال جروسي إنه سيسافر إلى طهران "للقاء كبار المسئولين الإيرانيين من أجل إيجاد حل مقبول للطرفين يتفق مع القانون الإيراني، ولكي تواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنشطة التحقق الضرورية في إيران.. على أمل النجاح الذي يفيد الجميع".









أطلق اليوم السبت، القمر الصناعي الإماراتي المصغر "ظبي سات" إلى محطة الفضاء الدولية، على متن المركبة الفضائية "سيجنوسNG-15 " من محطة الإطلاق في ولاية فيرجينيا الأمريكية.





وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أن القمر الصناعي "ظبي سات" تم تصنيعه وتطويره على أيدي 27 طالبًا في برنامج الدراسات العليا بمختبر الياه سات للفضاء بجامعة خليفة بدعم من شركتي الياه سات للاتصالات الفضائية "الياه سات" وشركة نورثروب جرومان العالمية.









أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم السبت، أن إسرائيل بصدد توسعة موقع ديمونة للأبحاث النووية الواقع بصحراء النقب، مطالبًا الولايات المتحدة وحلفائها بالتعليق على هذا الأمر.





وقال ظريف عبر حسابه على موقع "تويتر": "إسرائيل بصدد توسعة ديمونة، مصنع القنابل النووية الوحيد في المنطقة".









أفادت وسائل إعلام عراقية بسقوط 3 صواريخ كاتيوشا على قاعدة بلد الجوية شمال بغداد.





أكدت قناة "السومرية نيوز" استهداف قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين بصواريخ كاتيوشا.









أعرب عضو مجلس السيادة السوداني، ياسر عطا، اليوم السبت، عن إشادته بوقوف ودعم الرياضيين وكافة قطاعات الشعب للقوات المسلحة السودانية، لتمكينها من أداء واجبها المقدس لحماية الأراضي السودانية وتأمين الحدود الشرقية، وتعزيز السلام والاستقرار وحفظ الأمن في كل شبر من أرض الوطن.









قال مصدر أمني كويتي إن وزارة الداخلية لم تصدر أي قرار بمنع دخول المواطنين إلى الكويت، موضحا أن الوزارة حددت الشروط التي تم وضعها من الجهات المعنية واعتمدها مجلس الوزراء.





وأشار المصدر في تصريحات لصحيفة "الراي" الكويتية، إلى أن وزارة الداخلية لن تسمح بدخول أي مسافر عبر المنافذ البرية ما لم يكن لديه حجز فندقي.









أعلنت شركة "نورد ستار" الروسية للطيران، اليوم السبت، بدء تنفيذ رحلات جوية من مطار "بلاتوف" الدولي، إلى القاهرة.





وبحسب وكالة "إنترفاكس" الروسية، فإن الشركة ستنفذ رحلة جوية أسبوعيًا إلى القاهرة حتى نهاية شهر مارس، عبر طائرات من طراز "بوينج - 737 - 800".