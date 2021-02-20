ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ريال مدريد يحقق فوزاً ثميناً على بلد الوليد ويواصل اللحاق بـ أتليتكو المتصدر

السبت 20/فبراير/2021 - 12:00 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الرياضي
انتهى شوط المباراة الأول من مواجهة ريال مدريد وبلد الوليد بالتعادل السلبي، في المواجهة المقامة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع 24 من الدوري الإسباني، لكن في الشوط الثاني ارتدى كاسيميرو ثوب البطولة، وارتقى فوق الجميع وبضربة رأسية مميزة استطاع أن يسجل الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 65.

ولم يستطع بلد الوليد إدارك التعادل، لتبقى النتيجة على حالها حتى النهاية، ويخرج ريال مدريد منتصرا بالمواجهة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 52 مقلصا الفارق مع أتليتكو مدريد صاحب الصدارة لثلاث نقاط فقط، مع العلم أن الميرينجي خاض مباراة أكثر من الروخيبلانكوس المتصدر. وكان أتليتكو مدريد قد تعثر مساء اليوم وخسر أمام ليفانتي بثنائية دون رد.

جدير بالذكر أن برشلونة سيلتقي في الجولة الحالية مع قادش، غدا الأحد، وفي حالة تحقيق النادي الكتالوني للفوز فسيصل للنقطة 49 ويكون خلف ريال مدريد بـ3 نقاط، وخلف المتصدر أتليتكو بـ6 نقاط.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

هازارد يقود ريال مدريد أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

فى طقس ثلجى.. شوط أول سلبي بين ريال مدريد وأوساسونا بالدوري الإسباني

ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

اللقب يبتعد.. ريال مدريد يتعرض لهزيمة أمام ليفانتي بالدوري الإسباني

سواريز يقود أتلتيكو مدريد للابتعاد بالصدارة بعد الفوز برباعية على قادش

ليفانتي يقدم هدية لـ ريال مدريد وبرشلونة ويهزم أتليتكو بثنائية في الليجا

ترشيحاتنا

بعد تصدرها التريند.. رانيا يوسف تكشف مفاتنها في أجرأ إطلالات

الزمالك يحقق في واقعة تخلف "روقا" عن السفر مع بعثة الفريق

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزنجبيل لمدة شهر؟

أول تعليق من الفنانة هبة الدري بعد انفصالها عن زوجها

بعد هجوم الجمهور.. سلوى عثمان تعلق على نهاية مسلسل لؤلؤ

بعد ثبوت خطورة SHAREit .. أكثر تطبيقات ضارة على هاتفك الأندرويد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون زيادة الوزن .. 3 وجبات يمكن تناولها في منتصف الليل

البنجر الأحمر والطماطم.. 10 أطعمة تقضى على الاكتئاب

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات سميرة سعيد تكشف عن أنوثتها..شاهد