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رياضة

فرعية القاهرة تستكمل صرف مستحقات الحكام.. اليوم

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:01 ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسري غازي
قرّرت لجنة الحكام الفرعية التابعة إلى منطقة القاهرة لكرة القدم برئاسة توفيق السيد استكمال صرف بقية مستحقات قضاة الملاعب اليوم الأحد. 

كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد قررت صرف أربعة ملايين ونصف المليون جنيه نظير إدارة الحكام بمختلف الدرجات عن الموسم الحالي.

وأعلنت اللجنة الفرعية للحكام بمنطقة القاهرة عن تكملة صرف بقية مستحقات القسم الأول والثاني والثالث الموسم الحالي حتى ١٥ يناير الماضي.

وأعلنت اللجنة الفرعية للحكام بمنطقة القاهرة عن استكمال صرف بقية مستحقات قضاة الملاعب الخاصة بإدارة مباريات مراكز الشباب عن الموسم الماضي.

وأخطرت اللجنة الفرعية للحكام بمنطقة القاهرة قضاة الملاعب بضرورة الحضور اليوم الأحد خلال الفترة من الساعة الخامسة وحتى السابعة مساءً بمقر المنطقة من أجل استكمال صرف بقية المستحقات المالية المتأخرة.

ووجهت اللجنة الفرعية للحكام بمنطقة القاهرة تنبيها إلى قضاة الملاعب بضرورة إحضار صورة البطاقة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية تفاديا للإصابة بفيروس كورونا.
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