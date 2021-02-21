بعد إعلان روسيا تفشي وباء جديد .. أعراض الإصابة بفيروس H5N8

أعلنت روسيا عن تسجيل أول 7 إصابات بفيروس إنفلونزا الطيور الذي ينتقل من الدواجن إلى البشر، وكان قد تمت السيطرة عليه على مدار السنوات الماضية حول العالم، ولكن يبدو أنه عاد للتفشي من جديد بسلالة متحولة.





يرصد «صدى البلد» أبرز المعلومات عن (الفيروس H5N8)، الذي تسبب في تزايد المخاوف على مدار الساعات الماضية بعد الإعلان الروسي، ومن علامات الإصابة بالعدوى التي تظهر خلال فترة تتراوح من يومين حتى 7 أيام، هي الحمى والتهاب الحلق والسعال وضيق النفس والصداع، مع الغثيان والإسهال أو القئ.





وترجع بداية انتشار فيروسات إنفلونزا الطيور (H5N8)بسرعة، عن طريق الطيور البرية المهاجرة في آسيا وأوروبا، وتسببت في نفوق الطيور البرية وتفشي المرض في الدواجن الأليفة.





لا يمكن استبعاد إصابة الإنسان بفيروس (H5N8)، على الرغم من أن الاحتمالية منخفضة، وذلك وفقا للمعلومات المحدودة التي تم الحصول عليها حتى الآن، وحدثت بالفعل إصابة بشرية بهذا الفيروس على مدار سنوات ماضية.





وخلال عام 2014، تم اكتشاف فيروسات إنفلونزا الطيور A (H5N8) شديدة العدوى التي تنتمي إلى سلالة في الطيور البرية والدواجن في الصين، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، هولندا، جمهورية كوريا، الاتحاد الروسي ، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. ثم تم اكتشاف الفيروس في أمريكا الشمالية أواخر عام 2014.





اكتشف الفيروس في كندا والولايات المتحدة الأمريكية في الطيور البرية والدواجن حتى منتصف عام 2015، وفي تايوان والصين والمجر والسويد في عام 2015.





منذ يونيو 2016 ، تم اكتشافه في كل من أوروبا وآسيا إصابات في الطيور البرية أو الطيور المحلية بما في ذلك النمسا وكرواتيا والدنمارك وألمانيا والمجر والهند وهولندا وبولندا والاتحاد الروسي وسويسرا، ارتبط العديد من هذه الاكتشافات الأخيرة بنفوق الطيور البرية.