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لميس الحديدي: طالب جامعي أرسل تويتة لـ بايدن لتأجيل الامتحانات

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:41 ص
الإعلامية لميس الحديدي
الإعلامية لميس الحديدي
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إسراء صبري
قالت الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامج "كلمة أخير"، إن هناك طالبا جامعيا أرسل تويتة لـ " بايدن " من أجل تأجيل امتحانات الجامعة. 

وفي نفس السياق أكد عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الامتحانات والدراسة ستعود من يوم 27 فبراير وفقا للنظم واللوائح الخاصة بالجامعات، معقبا أن هناك كليات بدأت الامتحانات قبل التوقف وسيتم تكميلها وأخرى لم تبدأ بعد.

وفيما يخص الهشتاجات الخاصة بتأجيل الامتحانات، قال" لو الطالب ركز في مذاكرته وهو اصيب أو غيره؛ سيكون لديه البديل، إذا ما سبب كل هذا؟.
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