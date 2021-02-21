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فن

صلاح عبد الله: شعبان عبد الرحيم سبب تلقيبي بـ عم صلاح

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:09 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
قال الفنان صلاح عبد الله، إن السوشيال ميديا عالم جديد ولكنه أصبح موجودا وقائما، مشيرا إلى أنه تعرف على أشخاص كثيرين من السوشيال ميديا منهم أدباء وشعراء ومثقفون.

وأضاف صلاح عبد الله خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامى عمرو الليثى على شاشة الحياة، أن أول من أطلق عليه لقب عم صلاح كان شعبان عبد الرحيم في فيلم مواطن ومخبر وحرامى.

كان صلاح عبد الله، وجه عدة نصائح لكل شخص يريد النجاح في حياته العملية بصفة عامة وفي مجال الفن بصفة خاصة.

وأضاف عبد الله، لبرنامج واحد من الناس، المذاع عبر شاشة الحياة، أمس الجمعة، أنه في كل المهن كل شخص يحلم بالقمة وهذا أمر رائع، متابعا أنه :"الجدعنة أني لو معرفتش تصل للقمة مباقش في القاعة، وعليك المحاولة كثيرا لكي تصل لحلمك وهدفك وتكون على القمة، وأسعى وربنا كريم".


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