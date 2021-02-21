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توك شو

بعد الراب.. محمد هنيدي يشعل مسرح سهرانين بأغنية لـ أم كلثوم

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:34 ص
محمد هنيدي
محمد هنيدي
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إسراء صبري
حل الفنان محمد هنيدي ضيفا على برنامج "سهرانين" في موسمه الرابع، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، يومي السبت والأحد، وغنى  "أنساك" لـ أم كلثوم على الهواء.

وكشف "هنيدي" خلال اللقاء بدايات دخوله لعالم الفن، وكواليس أعماله الكوميدية، فضلا عن رأيه في ممثلين الكوميديا حاليا. كما يتحدث عن أبرز المواقف التي تعرض لها في مسيرته الفنية، ويقدم العديد من الأغنيات خلال اللقاء بمشاركة أمير كرارة.

برنامج "سهرانين" يقدمه الفنان أمير كرارة يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساءً على قناة ON.
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