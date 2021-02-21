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ديني

علي جمعة يكشف سبب مطالبة محمد علي وعبد الناصر بزيادة النسل.. فيديو

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:56 ص
د علي جمعة
د علي جمعة
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محمد شحتة
قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عضو هيئة كبار العلماء، إن محمد علي باشا في عام 1810، قام باول إحصاء للقطر المصري والساكنين فيه فوجد ان عدد الشعب المصري حينئذ مليونان ونصف.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أنه في هذا الوقت كنا نحتاج إلى عدد كبير من السكان والوصول إلى 40 مليون نسمة.

وتابع: لما قامت ثورة يوليو سنة 1952م، كان المفكرون الكبار يعتبرون أن مشكلة مصر الأولى هي قلة النسل، فوقتها كنا 17 مليون، وكنا في حاجة أيضا إلى زيادة عدد سكان.

وأوضح أن الزعيم جمال عبد الناصر دعا إلى زيادة النسل وجلس يدعو في خطاباته عام 1952، و1953، و1954، ونصحه الخبراء بأن النسل يزداد تلقائيا ولا حاجة لهذه الدعوات لانك ستواجه مشكلة زيادة السكان فيما بعد، فتوقف عن هذه الدعوات.

وذكر أن كل بلد وكل زمن له ظرفه ففي بعض البلدان تحتاج للزيادة وأخرى تحتاج للنقص، وأخرى تحتاج للثبات، فهناك إنجلترا وألمانيا وأمريكا كلها ثابتة في السكان، وهناك اليابان مثلا كانت 140 مليون وأصبحت 120 مليون وما زالت تتناقص.
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