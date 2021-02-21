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ديني

علي جمعة: عدد السكان الذي تتحمله موارد مصر 40 مليون فقط.. فيديو

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:09 ص
د علي جمعة
د علي جمعة
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محمد شحتة
قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عضو هيئة كبار العلماء، إن دول مثل إنجلترا وألمانيا وأمريكا كلها ثابتة في عدد السكان، وهناك اليابان مثلا كانت 140 مليون وأصبحت 120 مليون وما زالت تتناقص.

وأضاف جمعة، في لقائه على فضائية "سب بي سي"، أن مصر الرقم القياسي لها في عدد السكان والذي تتحمله موارد الدولة هو 40 مليون، منوها أننا الآن أكثر من الضعف وتعتبر هذه الكثرة مذمومة.

وأكد أن الشرع الشريف لما جاء بين لنا أن هناك كثرة محمودة وأخرى مذمومة، فيقول النبي لما سئل "أمن قلة نحن يا رسول الله، فيقول: أنتم يومئذ كثر ولكن كغثاء السيل" فالنبي علمنا أن نتكاثر إلى حد معين، نعيش فيه بقوة فالمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف.

وذكر أن كل بلد وكل زمن له ظرفه ففي بعض البلدان تحتاج للزيادة وأخرى تحتاج للنقص، وأخرى تحتاج للثبات.
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