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حوادث

ضبط 500 علبة سجائر مجهولة المصدر و70 كيلو كبدة فاسدة في سوهاج

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:48 ص
كيلو كبدة فاسدة
كيلو كبدة فاسدة
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أنغام الجنايني
تمكنت شرطة التموين بسوهاج بالتعاون مع مديرية الأمن بالمحافظة، من ضبط ثلاثة من أصحاب محلات البقالة بمركزين مختلفين، لحيازتهم وعرضهم سلع مجهولة المصدر دون فواتير وبيع بعض السلع بأغلى من سعرها الرسمي.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبدالحميد ابوموسى، مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، مفاده تمكن ضباط شرطة التموين بمحافظة سوهاج خلال حملة تموينية شنتها الوزارة بالمحافظة، من ضبط ٣ من أصحاب محلات البقالة بمركزين مختلفين لحيازتهم وعرضهم سلع مجهولة المصدر دون فواتير وبيع بعض السلع بأعلى من سعرها الرسمي.

وتم ضبط ٥١٥ علبة سجائر مجهولة المصدر وبينها ما يُباع بأكثر من ثمنه، و٧٠ كجم كبده فاسدة، ٢٧٠ عبوة سائل ابيض اللون مجهول المصدر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري التحقيق.


وكان سكان أحد المنازل الكائنة بقرية سلامون بمركز طما شمالي محافظة سوهاج، قد تفاجئوا بهبوطً أرضيًا بالمنزل المكون من طابقين فقط.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور  حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد  بحدوث هبوط أرضي بمنزل مآهول بالسكان بناحية سلامون دائرة المركز، ومكون من طابقين ومبني بالطوب الأحمر والخرسانة.

وبالانتقال والفحص تبين وجود حفره بقطر ٥ متر تقريبًا وعمق ٦٠ سم تقريبًا داخل منزل ملك "محمد .ح"، ٥٩ عامًا، عامل، على مساحة ١٢٠ متر، ونتج عن ذلك حدوث تصدعات بمنزلين مجاورين مكونين من طابقين ومبنين بالطوب الأحمر والخرسانة ومأهولين بالسكان، ملك كلًا من: "لطفي. ا"، ٥٤ عامًا، موظف، على مساحة ٧٥ متر، و"خالد. ا"، ٢٥ عامًا، عامل، على مساحة ١٢٥ متر.

وبسؤال مالكي المنازل قرروا بمضمون ما تقدم، وعللوا سبب التصدعات بسبب الهبوط الأرضي بمنزل الأول، وتم إخلاء المنازل من قاطنيها وعمل كردون أمني وإخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما لإتخاذ اللازم.
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