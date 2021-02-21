ضبط 500 علبة سجائر مجهولة المصدر و70 كيلو كبدة فاسدة في سوهاج

تمكنت شرطة التموين بسوهاج بالتعاون مع مديرية الأمن بالمحافظة، من ضبط ثلاثة من أصحاب محلات البقالة بمركزين مختلفين، لحيازتهم وعرضهم سلع مجهولة المصدر دون فواتير وبيع بعض السلع بأغلى من سعرها الرسمي.





تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبدالحميد ابوموسى، مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، مفاده تمكن ضباط شرطة التموين بمحافظة سوهاج خلال حملة تموينية شنتها الوزارة بالمحافظة، من ضبط ٣ من أصحاب محلات البقالة بمركزين مختلفين لحيازتهم وعرضهم سلع مجهولة المصدر دون فواتير وبيع بعض السلع بأعلى من سعرها الرسمي.





وتم ضبط ٥١٥ علبة سجائر مجهولة المصدر وبينها ما يُباع بأكثر من ثمنه، و٧٠ كجم كبده فاسدة، ٢٧٠ عبوة سائل ابيض اللون مجهول المصدر.





حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري التحقيق.







