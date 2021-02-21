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فن

أخبار الفن.. صلاح عبد الله يرفض دخول بناته الفن.. هنيدي يفجر مفاجأة عن شخصية عفت الشربيني في جاءنا البيان التالي

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:09 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.


دينا الشربيني تنتهي من تصوير 50% من مسلسل قصر النيل

تواصل دينا الشربيني تصوير مشاهد مسلسلها  الرمضاني  الجديد "قصر النيل" وانتهت حاليا من تصوير نسبة خمسين بالمائة من المسلسل، منها معظم مشاهدها الخارجية.


صلاح عبد الله: أنا أب ديمقراطي .. وأرفض دخول بناتي التمثيل

قال الفنان صلاح عبد الله انه اب ديمقراطي داخل المنزل، ولكن هناك لحظات من الممكن أن يصبح فيها ديكتاتور، ومن هذه اللحظات عندما طلبت منه ابنته دنيا دخول مجال التمثيل.


محمد هنيدي يفجر مفاجأة عن شخصية عفت الشربيني في جاءنا البيان التالي

فجر الفنان محمد هنيدي مفاجأة بشأن شخصيته الشهيرة عفت الشربيني التي قدمها في فيلم جاءنا البيان التالي.


عيبي أني زملكاوي .. صلاح عبد الله يتحدث عن تغريدة أغضبت جمهور الزمالك منه .. فيديو

قال الفنان صلاح عبد الله إنه دائما يغرد على تويتر عن النجم محمد صلاح لأنه يعتبر رمزا للكفاح والوصول للأحلام وقدوة لكل الشباب، وأطالب كل الشباب بأنها تكافح مش شرط تبقى زى محمد صلاح لكن احلم واسعى لتحقيق حلمك.


طارق العريان برفقة عمرو دياب في أبو ظبي

نشر المخرج طارق العريان صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، برفقة المطرب عمرو دياب فى ابو ظبي.


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