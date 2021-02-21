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سيارات

جاجوار تنافس تيسلا وتتجه لصناعة السيارات الكهربائية

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:10 ص
جاجوار
جاجوار
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أماني نوار
كشفت صانعة السيارات البريطانية الفارهة جاجوار عن نيتها الدخول بقوة إلى قطاع السيارات الكهربائية ، لكي تصبح جميع موديلاتها كهربائية بحلو 2025 .

ووفقا لتقارير ألمانية سوف تقوم جاجوار بمنافسة قوية مع اشهر شركات صناعة السيارات ، وهي تيسلا الأمريكية ، والتي تستحوذ على نصيب الأسد في تصنيع السيارات الكهربائية حول العالم.

كما أن هذه الخطوة هي ليس مجرد مرحلة لإنتاج السيارات الكهربائية ، أو للتعايش مع السيارات التقليدية التي تنتجها جاجوار ، بل سيكو تحول كبير في خطة إنتاج جاجوار في الفترة القادمة  .


والأمر المثير في جاجوار المملوكة لشركة تاتا موتورز جروب أنها  قررت إلغاء مشروع إنتاج السيارة الكهربائية المعروف XG ، والتي من المفترض أن تكون بداية دخول الشركة في عالم السيارات الكهربائية بعد فترة.

ومن المعروف أن جميع شركات السيارات حول العالم اتجهت إلى تصنيع السيارات الكهربائية لتقليل انبعاث الكربون .


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