أهم الأخبار.. استمرار أعمال الشغب في كتالونيا بعد سجن مغني راب.. صلاح عبد الله يبكي على الهواء بسبب شقيقه.. وهنيدي: بوظت ماتش الأهلي والاتحاد في استاد القاهرة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الاخبار المهمة المتنوعة على الساحة المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:





مزايا تسجيل الوحدات بـالشهر العقاري والامتناع عقوبته التنازل

حالة من التساؤلات الكثيرة، شهدتها الساحة الأيام الأخيرة، بشأن الضوابط الجديدة وتعديلات قانون الشهر العقاري، بسبب عدم فهم بنود التعديلات وآلية تطبيقها وأسعار التسجيل في الشهر العقاري والهدف منه وما يعود على المواطن في النهاية. للمزيد من هنا





الصحة: تسجيل 600 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و48 وفاة