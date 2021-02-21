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أخبار العالم

لإنهاء الخلافات.. الجامعة العربية تدعو كافة الأطراف الصومالية إلى الانخراط الفوري في حوار شامل

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:10 ص
صدى البلد
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ميس رضا
أعربت جامعة الدول العربية عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في العاصمة الصومالية مقديشو وسط استمرار الخلافات حول بعض القضايا ذات العلاقة بعقد الانتخابات الوطنية في البلاد. 

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن الجامعة تتابع عن كثب هذه التطورات وتدعو كافة الأطراف الصومالية إلى الانخراط الفوري في حوار شامل للتوصل إلى اتفاق جامع حول سبل إجراء الانتخابات والالتزام بالنبذ الكامل لاستخدام العنف أو التلويح به.

وأكد التزام الجامعة بمساندة كافة الجهود الرامية إلى إيجاد حل توافقي صومالي لهذا الوضع بما يعزز من أمن واستقرار البلاد ويلبي طموحات الشعب الصومالي.
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