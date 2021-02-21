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رياضة

3 تحذيرات من موسيماني للاعبي الأهلي قبل مواجهة سيمبا بدوري أبطال أفريقيا

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:23 ص
موسيماني
موسيماني
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عبد الحكيم أبو علم
حذّر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول بالأهلي، لاعبيه من سرعات سيمبا قبل مواجهة بعد غد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا، وعقد موسيماني محاضرة مطولة مع لاعبيه أمس شهدت شرح للطريقة التي يلعب بطل تنزانيا والذي حقق الفوز خارج الأرض في الجولة الأولي على حساب فيتا كلوب وحصد النقاط الثلاث.

وقال المدرب الجنوب أفريقي للاعبيه إن هناك ثلاثة أمور يجب الحذر منها قبل مواجهة سيمبا بعد غد، أولها أن المنافس تغير أداؤه بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية وهو ما وضح في نتائجه بسبب ضمّه للعديد من الصفقات المميزة التي حسنت من الشكل الهجومي له ومن بينها لوكوسا وشيكو أندي ولوانجا، والشيء الثاني هو تولي الفرنسي ديديه جوميز تدريب الفريق  وهو يعرف الكرة المصرية جيدًا خاصة أنه كان مشرفًا علي قيادة الإسماعيلي خلال فترة قريبة.

وأضاف أن الأمر الثالث هو استغلال سيمبا الضغط الجماهيري حيث يحضر 30 ألف متفرج طبقًا لما تم إعلانه، وأوضح للاعبيه: " يجب التركيز داخل الملعب فقط وعدم الانشغال بأي أمور خارجية خاصة من الجماهير وضغوطها الكبيرة"، وأوضح أن الفوز في مواجهة سيمبا أو الخروج بنتيجة إيجابية تعني وضع القدم الأولي في دور الـــ8 قبل أن تتعقد الحسابات في تلك المجموعة التي يراها البعض سهلة ولكن الحقيقة أنها في منتهي الصعوبة.
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